Inter, situazioni in difesa da risolvere. Due giocatori sul taccuino – TS

Milan Skriniar lascerà l’Inter a partire dal primo luglio, giorno in cui scadrà il suo contratto non rinnovato con i nerazzurri. La dirigenza deve trovare il sostituto per la prossima stagione, intanto però ci sono delle situazioni da risolvere in casa secondo Tuttosport.

TACCUINO – Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovranno sfoderare il loro taccuino per trovare un degno sostituto di Milan Skriniar in estate. L’operazione sarà complessa, anche perché ci sono dei paletti economici da rispettare, ma non impossibile. Prima di andare sul mercato ci sono però delle situazioni da sistemare in casa Inter. La prima resta quella di Stefan de Vrij, alle prese con un contratto in scadenza in questo giugno. Dopo 5 anni in nerazzurro il difensore potrebbe lasciare Milano, in caso di una non risposta alla proposta di rinnovo della dirigenza. Svariati club di MLS sono interessati, in Olanda ci sono richieste e soprattutto il Villarreal rimane in primo piano per il suo futuro. Francesco Acerbi invece è sicuro di voler rimanere, questo avvantaggia l’Inter che cercherà di trovare uno sconto dai 4 milioni iniziali per il definitivo acquisto del giocatore dalla Lazio del duro Claudio Lotito.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna