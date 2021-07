Inter, situazione finanziaria incide per dopo Hakimi: si lavora su un nome

L’Inter è alla ricerca di un sostituto di Achraf Hakimi, esterno ceduto al PSG: questo il nome su cui sta lavorando il club nerazzurro.

SITUAZIONE – Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato del dopo Achraf Hakimi spiegando che la situazione finanziaria incide, così come per altri club. Dunque la società nerazzurra non investirà tutto il budget ottenuto dalla cessione dell’esterno al PSG. La situazione è dunque differente rispetto agli anni scorsi. Serve trovare una soluzione intelligente, creativa – come detto da Beppe Marotta nei giorni precedenti.

NOME – Il nome è quello di Hector Bellerin su cui si sta lavorando con l’Arsenal. La formula è il prestito con diritto di riscatto, ma i Gunners per ora non hanno dato un’apertura definitiva. I londinesi preferirebbero vendere il laterale spagnolo con una formula diversa, un obbligo di riscatto o un trasferimento definitivo. Il giocatore però vuole i nerazzurri e sta insistendo tanto.

Fonte: Sky Sport 24 – Fabrizio Romano