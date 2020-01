Inter, sirene francesi per Tonali. In estate sarà...

Secondo il portale francese Le 10 Sport, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto ad inserirsi nella corsa a Sandro Tonali del Brescia. Il metodista classe 2000 è un obiettivo neanche troppo nascosto dell’Inter. Su di lui sono poggiati da tempo anche gli occhi della Juventus. In estate si preannuncia un’asta infernale.

BAGARRE – Sandro Tonali è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Il talento del Brescia piace tantissimo a Leonardo, secondo il portale francese Le 10 Sport che lo candida a erede naturale di Marco Verratti. Inter e Juventus stanno seguendo da tempo il calciatore, ma la concorrenza del club di Parigi rischia di far saltare i piani di Giuseppe Marotta e Fabio Paratici. La base d’asta, secondo il portale transalpino, sarebbe di cinquanta milioni, per un profilo descritto come ibrido fra Daniele De Rossi, Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso. Paragoni pesanti, che non sembrano pesare troppo sulle spalle di Sandro Tonali. Incombono minacciosi i nuvoloni neri di un’asta tra top club, che potrebbero complicare i piani di Marotta e dell’Inter. Il Brescia si sta già fregando le mani.

