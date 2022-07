Inter, si studiano le alternative a Bremer: da Acerbi ad Akanji, i nomi – TS

La situazione in casa Inter è in movimento. I nerazzurri devono rinforzare il reparto arretrato, dopo la partenza di Ranocchia. Secondo Tuttosport, oltre a Bremer, si valutano altri profili fra cui Acerbi della Lazio ed Akanji del Borussia Dortmund

VALUTAZIONI – L’Inter è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato. La strategia ed i profili su cui andrà il club nerazzurro dipenderanno dal destino di Skriniar: se lo slovacco dovesse rimanere, si opterà per un profilo “secondario”. In caso di partenza del numero 37 direzione Parigi, i colpi in entrata saranno due. Fra i possibili obiettivi, secondo Tuttosport, ci sono Milenkovic, su cui lavora anche la Juventus, Akanji del Borussia Dortmund, per cui però i tedeschi chiedono non meno di 25 milioni, Acerbi in uscita dalla Lazio, profilo che però al momento non scalda la dirigenza nerazzurra, e Zagadou, oggi svincolato. Tutti nomi che, secondo il quotidiano, sono di secondo piano se rapportati a Bremer o a Skriniar.

Fonte: Tuttosport – F.M