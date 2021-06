Inter, si scalda la pista Bellerin: contatti con l’agente, si cerca intesa

Hector Bellerin è entrato nel mirino dell’Inter per rinforzare le fasce dopo la ormai certa cessione di Hakimi al PSG. Ci sono stati dei primi contatti con l’agente per cercare di trovare un’intesa con l’Arsenal.

L’Inter, alle prese con l’ormai imminente cessione di Hakimi, pensa anche a qualche rinforzo. Il nome che si sta scaldando in questi giorni è quello di Hector Bellerin. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” l’Inter vorrebbe il giocatore spagnolo in prestito con diritto di riscatto. L’Arsenal, proprietario del cartellino, preferirebbe una cessione a titolo definitivo e valuta il giocatore una ventina di milioni. Ci sarebbero già stati i primi contatti con l’agente del giocatore per trovare un’intesa e cercare una mediazione con il club londinese per sondare la possibilità di una formula che soddisfi i nerazzurri.