Inter, si riparla di ‘cessioni eccellenti’: non solo Dumfries, i big a rischio – CdS

Per l’Inter c’è da affrontare anche il discorso mercato in vista della prossima stagione. La qualificazione in Champions League (vedi articolo) è fondamentale per non dover sacrificare più di un big. Il Corriere dello Sport fa i nomi e non c’è solo Dumfries.

ROSA IN BILICO – Il piazzamento finale dell’Inter in Serie A definirà le strategie future anche in sede di calciomercato. Con la Champions League si potrà trattenere buona parte della rosa, almeno per quanto riguarda i big, senza il rischio è quello di un pericoloso ridimensionamento. Le casse del club, come noto, non sono certo messe bene e una cessione eccellente appare scontata. Denzel Dumfries è il nome principale, secondo il Corriere dello Sport, ma fra i primi c’è pure Marcelo Brozovic. Senza la Champions League l’Inter vedrebbe in bilico pure giocatori come Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Questo sia per la mancanza degli introiti UEFA sia perché una competizione come l’Europa League non sarebbe altrettanto appetibile. Anche per le operazioni in entrata, ossia gli acquisti da fare. Ecco perché per l’Inter è vitale non fallire l’appuntamento con le prime quattro, col margine sulla quinta ora ridotto a tre punti (vedi classifica).

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia