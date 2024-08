Inter, si raffredda la pista Faye? Dalla Turchia si specifica questo!

L’Inter sembrerebbe aver accantonato momentaneamente la pista che avrebbe portato Mikayil Faye in nerazzurro. Dalla Turchia viene sottolineata una probabile evoluzione del mercato nerazzurro in difesa.

LA SITUAZIONE – L’Inter avrebbe messo in stand-by il possibile acquisto di Mikayil Faye in questa finestra di calciomercato. Questo è quanto riportato da Takvim, secondo cui l’attenzione dei nerazzurri si sarebbe rivolta a Tomas Palacios del Talleres. Con il club meneghino ora in secondo piano, ad aver avanzato un interesse per il calciatore senegalese sarebbe stato il Beşiktaş, squadra che mira a conquistare il campionato turco nel contesto di una sfida che si preannuncia molto stimolante con Fenerbahçe e Galatasaray.

L’Inter si allontana? Faye sul taccuino del Beşiktaş

LA CIFRA – Il Beşiktaş avrebbe offerto una somma pari a 10 milioni di euro al Barcellona per provare a ingaggiare Faye in questa sessione di calciomercato. Il club turco intenderebbe offrire un contratto importante dal punto di vista economico al calciatore senegalese, conscio del fatto l’intera società intenda puntare con convinzione sul suo profilo. In questo senso, la squadra allenata da Giovanni van Bronckhorst sembrerebbe al momento la più interessata ad affondare il colpo per l’acquisto del classe 2004 in estate.

IL LEGAME – Il tecnico del club turco è in ottimi rapporti con Deco, ds del Barcellona. I due hanno giocato insieme dal 2004 al 2007, conseguendo la Champions League nel 2005-2006. L’auspicio dell’allenatore olandese è quello di sfruttare tale relazione per provare a far vestire Faye di rossonero.