Inter, si prova l’affondo per Ashley Young: Sanchez la chiave – CdS

Condividi questo articolo

L’Inter prova l’affondo per Ashley Young. Si tratta con il Manchester United. Una delle chiavi per sbloccare la trattativa può essere Alexis Sanchez. I dettagli sulle colonne dell’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”.

ACCORDO – L’Inter ha le mani su Ashley Young. L’esterno inglese, anche grazie all’intercessione di Romelu Lukaku, considera chiusa la sua esperienza in Inghilterra ed è pronto per una nuova avventura. Marotta ed Ausilio hanno raggiunto l’accordo con il calciatore: un contratto di sei mesi più l’opzione per l’anno successivo, in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze. Non è ancora tutto fatto però, lo United al momento non intende cedere.

DUTTILITA’ – Dietro l’iniziale rifiuto del Manchester United c’è la duttilità tattica di Young. L’esterno inglese è bravo a disimpegnarsi in entrambe le fasce. Difficile per Solskjaer rinunciare ad un jolly di questo tipo, specie in una stagione in cui la squadra inglese è stata martoriata dagli infortuni. La rottura però tra il giocatore e l’allenatore è evidente: Young si trova ai margini della rosa, da novembre ha giocato solo due gare da titolare in Premier League. Nell’ultima gara giocata dallo United non era neanche in panchina.

A ZERO – L’Inter, da canto suo, non ha intenzione di pagare il cartellino del giocatore. Young dovrà liberarsi a 0 dal Manchester United, in virtù di quanto dato per la maglia del club inglese(261 presenze ed 8 trofei vinti, ndr). A quel punto potrà raggiungere l’Inter e Antonio Conte, che lo voleva già al Chelsea. L’esterno inglese, dotato di un piede raffinato, può essere utile anche per calciare le punizioni. La sua esperienza, inoltre, è considerata ideale per rimpiazzare Asamoah e Biraghi.

LA CHIAVE – Marotta ed Ausilio, secondo il Corriere dello Sport, per chiudere la trattativa hanno intenzione, direttamente o indirettamente, di far pesare il buon rapporto creato con la dirigenza inglese. La chiave può essere l’acquisto, a titolo definitivo, di Alexis Sanchez. Il cileno non rientra più nei piani della squadra inglese, che sarebbe felice di liberarsi del pesante ingaggio percepito da Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti