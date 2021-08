Inter, si prepara l’affondo per Correa. Lotito pronto a trattare: le ultime – SM

L’Inter, dopo aver ufficializzato Dzeko, è pronta a regalare ad Inzaghi un nuovo attaccante. Secondo quanto riferito da “Sportmediaset” i nerazzurri preparano l’affondo per Correa della Lazio

AFFONDO – L’Inter, dopo l’arrivo di Dzeko, ufficializzato nella serata di ieri, è pronta ad accogliere un altro attaccante. Secondo quanto riferito da “SportMediaset”, infatti, i nerazzurri starebbero preparando l’affondo decisivo per Joaqun Correa in uscita dalla Lazio. Lotito, presidente dei biancocelesti, è disposto a trattare: per strappare l’argentino da Roma servono 30 milioni più bonus. Correa, inoltre, avrebbe chiamato Veron per chiedere informazioni sull’Inter. La “Brujita” avrebbe caldamente consigliato il passaggio in nerazzurro