Inter, si prepara il colpo in difesa! Quattro nomi per il post-Skriniar – TS

MERCATO – L’Inter lavora già alla prossima stagione. I nerazzurri dovranno puntellare il reparto difensivo che perderà Skriniar, già promesso al PSG. Secondo Tuttosport sono quattro i profili seguiti dal club nerazzurro: piace Scalvini dell’Atalanta, per cui però il club orobico chiede non meno di 40 milioni. Piace anche Tiago Djalò del Lille, difensore classe 2000 con il contratto in scadenza. Il club segue anche Solet del Salisburgo, e Pavard del Bayern Monaco: il francese, però, preferirebbe rimanere in Germania.

Fonte: Tuttosport – F.M