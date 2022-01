Inter, si pianifica il mercato in uscita: richieste dalla Serie A per Sensi – SM

L’Inter è attiva anche sul mercato di gennaio, specialmente sul fronte uscite. Vecino e Sensi potrebbero lasciare i nerazzurri. Le ultime sul mercato da SportMediaset

MERCATO – L’Inter è attiva anche sul mercato di gennaio. Secondo SportMediaset i nerazzurri sono alla ricerca di un difensore. Il nome è Luiz Felipe: il difensore della Lazio è in scadenza e l’accordo per il rinnovo sembra lontano. Marotta fiuta il colpo a zero. In uscita ci sono Vecino e Sensi. Il centrocampista italiano è in uscita ed ha incontrato la dirigenza per chiarire la sua posizione. Per lui si è fatta avanti la Sampdoria, che ha richiesto il prestito. Oltre ai blucerchiati, si è fatta avanti anche la Fiorentina.