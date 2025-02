Inter, si pensa al futuro. Martinez convince, due nomi ai margini

Josep Martinez convince l’Inter. Le ultime uscite del portiere spagnolo hanno fatto allontanare le voci su un possibile nuovo sostituto di Sommer.

FUTURO – Con un super Josep Martinez, l’Inter sta pensando di lasciar stare le piste per il sostituto di Yann Sommer. Il portiere dell’Inter, probabilmente già alla fine della stagione, lascerà i nerazzurri. Ecco che qui nasce l’occasione per Marotta e Ausilio di andare a cercare il sostituto in largo anticipo. Negli ultimi mesi infatti, si parlava di un Josep Martinez non ancora pronto a difendere la porta a San Siro. Tutto questo però, è stato smentito nelle ultime due uscite contro Genoa e Lazio in Coppa Italia. Il portiere spagnolo, nonostante la giovane età, ha risposto in maniera positiva lasciando soddisfatti sia Inzaghi che la dirigenza.

Meret e Donnarumma, due big ai margini

NOMI – I nomi per il futuro, erano due su tutti. E si tratta di Gianluigi Donnarumma e Alex Meret. Il portiere del Psg fatica a trovare la quadra con il club per il rinnovo di contratto e a prescindere da ciò, andrà in scadenza solo nel 2026. Allo stesso tempo però, l'Inter non può permettersi di trattare con i francesi nonostante un solo anno di contratto. Il portiere del Napoli invece, sta per firmare il suo rinnovo con i partenopei. Dopo un lungo tira e molla tra De Laurentiis e l'entourage, le scorse settimane sono risultate positive per la luce verde. Il calciatore, nelle prossime settimane, rivedrà il Napoli per mettere tutto nero su bianco e ufficializzare il rinnovo fino al 30 giugno 2027. Con questi due nomi che si allontanano per strade diverse, l'Inter pensa a coccolarsi Martinez e magari ad affidargli la porta già a partire dalla prossima stagione.