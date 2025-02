L’Inter si muove sul mercato! Due nuovi talenti per l’estate – CdS

L’Inter si sta muovendo per migliorare la rosa dell’Inter in estate. Ci sono ovviamente alcune priorità da seguire, due nuovi talenti sul taccuino secondo il Corriere dello Sport.

PRIORITÀ – La rosa dell’Inter non sta rispondendo alle aspettative che si avevano nei suoi confronti. Alcuni giocatori stanno deludendo e non poco, altri sono già quasi certi di lasciare il club nerazzurro nella prossima estate. Tra questi ci potrebbe essere Davide Frattesi, che ha mercato e già a gennaio si è mosso tramite l’agente. In entrata l’Inter ha acquistato Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria, ma non sarà ovviamente l’unico colpo. La dirigenza segue due nuovi talenti.

Inter, due talenti sul taccuino!

TALENTI – L’obiettivo numero uno per il centrocampo rimane Samuele Ricci del Torino, per cui ci sarà un derby di mercato con il Milan. Nello stesso reparto l’Inter tiene sotto controllo Gustavo Sà, giocatore del Famaticao di 20 anni che nell’ultimo match di campionato portoghese ha fatto un assist. Non è però lui la priorità, in quanto due attaccanti lasceranno il club da giugno: Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Il Corinthians vorrebbe aiutare le sue casse e la società nerazzurra e ha offerto la sua punta Yuri Alberto. Il 24enne ha segnato 31 gol nell’ultimo anno e 3 nella stagione attuale.

fonte: Corriere dello Sport