Inter, si lavora sulle uscite! Possibili addii eccellenti – CdS

Mentre su Calhanoglu tutto tace per il momento, il Galatasaray sembra interessato seriamente a Yann Sommer. Il portiere svizzero non è l’unico obiettivo dei turchi, ma resta tra i preferiti: questo quanto anticipato dal Corriere dello Sport con il taglio in prima pagina.

TURCHIA – Yann Sommer non ha chiuso le porte alla possibilità, anche se le sue richieste economiche sono elevate. Da parte dell’Inter, non c’è particolare urgenza: la società è disposta ad ascoltare eventuali offerte, purché congrue. La dirigenza interista ha in mente un graduale rinnovamento della rosa, che si concluderà tra questa estate e la prossima. Diversi giocatori chiave hanno contratti in scadenza nel 2026 – tra cui Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan – e tutti sono sopra i trent’anni. L’idea è di puntare poi su profili più giovani, ma senza escludere cessioni immediate se arrivassero le giuste opportunità. In caso di addio di Sommer, l’Inter ha già in casa il suo sostituto: Josep Martinez, arrivato dal Genoa un anno fa.

Inter, tanti i nomi in uscita! Ma è tutto fermo

BIG – Oltre a Sommer, altri nerazzurri sono sul mercato. Con oltre 60 milioni già investiti, Marotta e soci devono fare cassa per finanziare nuovi colpi. Tra i possibili partenti ci sono Bisseck, Frattesi e Asllani. Il difensore tedesco è nel mirino di club inglesi e potrebbe partire per una cifra attorno ai 40 milioni. Stessa valutazione per Frattesi, che però non ha ancora deciso se lasciare Milano. Con l’arrivo di Chivu e i problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento, il suo futuro è incerto. Su di lui ci sono Roma, Napoli e anche l’Atletico Madrid, seppure in modo più timido. Asllani, invece, potrebbe partire per circa 20 milioni o entrare in uno scambio.

SECONDE LINEE – Ci sono poi alcune operazioni minori che potrebbero comunque portare liquidità. Il Bruges si è fatto avanti per Aleksandar Stankovic: l’Inter chiede 10 milioni e vuole mantenere un diritto di riacquisto. Sebastiano Esposito è in uscita e piace alla Fiorentina, anche se il contratto in scadenza complica la trattativa. L’obiettivo dell’Inter è comunque incassare una somma vicina ai 10 milioni. Infine, resta incerta la situazione di Mehdi Taremi, ancora fermo in Iran. La dirigenza sta valutando una sua possibile partenza, per liberare spazio in attacco. Tra i club interessati ci sarebbero Nottingham Forest, Fulham e Besiktas, ma al momento non ci sono sviluppi concreti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno