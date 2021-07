Inter, si lavora sul reparto portieri: se parte Radu assalto a Sepe – TS

Sulle colonne del “Tuttosport” tiene banco la questione relativa ai portieri in casa Inter. Secondo il quotidiano, infatti, in caso di partenza di Ionut Radu, i nerazzurri farebbero partire l’assalto a Sepe, in uscita dal Parma

REPARTO – L’Inter ha cominciato a lavorare sul reparto portieri e preparare il terreno per il post Handanovic. Secondo quanto riportato dal “Tuttosport”, in caso di partenza di Radu, per cui c’è da registrare l’interesse della Real Sociedad (vedi articolo), i nerazzurri farebbero partire l’assalto a Sepe, portiere in uscita dal Parma, che assumerebbe il ruolo di secondo portiere. Intanto, per il 2022, i nerazzurri sono al lavoro per “bloccare” Onana, portiere dell’Ajax con il contratto in scadenza nel 2022, fermo dal 4 novembre scorso per questioni legate al doping. Sullo sfondo rimane Dragowski della Fiorentina: il portiere polacco piace e al club viola potrebbe interessare uno scambio con Sensi.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport