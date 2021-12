Inter, si lavora ai rinnovi della dirigenza. Rinnovo anche per Inzaghi – TS

L’Inter, secondo quanto riferito dal Tuttosport, è al lavoro sui rinnovi di Marotta e del suo staff. Al lavoro anche per Inzaghi

RINNOVI – L’Inter, oltre che sul mercato, lavora anche ai rinnovi per la dirigenza. Secondo quanto riferito dal quotidiano Steven Zhang ha da mesi in testa il prolungamento di contratto per tutta la dirigenza nerazzurra. I contratti di Marotta, Ausilio e Baccin, infatti, sono in scadenza nel giugno del 2022, al termine dell’annata sportiva corrente. La volontà comune è quella di proseguire insieme ed i singoli dirigenti stanno trattando con la società i rispettivi stipendi con bonus annessi. Ma, la durata dei contratti, dovrebbe essere uguale per tutti: prolungamento fino al 2024 o, addirittura, 2025. Sembra oramai scontato anche il rinnovo di Simone Inzaghi, legato all’Inter fino al 2023. Il tecnico piacentino si è calato alla perfezione nella nuova realtà, con un feeling ottimo con calciatori e tifosi.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport