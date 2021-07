Inter si fionda su Vignato jr (a zero dal Chievo) ma non è l’unica – TS

Inter su Samuele Vignato, giovane talento del Chievo Verona. Su di lui, secondo “TuttoSport” ci sarebbero altri due club.

A ZERO – Inter sul giovane talento del Chievo Verona, Vignato jr. Come già riportato nei giorni scorsi (vedi articolo), con la mancata iscrizione del club in Serie B, gli scaligeri perderanno tutti i contratti in vigore. Tra questi, inevitabilmente, anche quella del giovane Samuele Vignato. Anche l’edizione odierna di “TuttoSport” ha parlato del forte interesse del club nerazzurro nei confronti del ragazzo. Su di lui, però, ci sono anche Juventus e Monza.

Fonte: TuttoSport.