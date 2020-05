Inter, si complicano i piani: anche Joao Mario non riscattato – GdS

Dopo Ivan Perisic e il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, anche Joao Mario non sarà riscattato dalla Lokomotiv Mosca. Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

NIENTE RISCATTO – A livello economico saranno tempi duri per tutte le squadre, anche le più blasonate. L’Inter dal canto suo, che ha già diversi giocatori in prestito, dovrà in qualche modo trovare una sistemazione a questi giocatori. Il tesoretto derivato dai presunti riscatti di cui tanto si è parlato rischia di sgretolarsi: dopo Ivan Perisic e il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco (probabilmente posticipato), anche il presidente della Lokomotiv Mosca ha confermato di non poter riscattare Joao Mario (18 milioni previsti) a causa dell’emergenza economica. Nuovo sovraffollamento in rosa, considerando il ritorno di Radja Nainggolan in prestito secco dal Cagliari. Potrebbe risultare simile la situazione per Valentino Lazaro, in prestito oneroso al Newcastle con riscatto fissato a 24 milioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport.