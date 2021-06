Inter, si cerca un vice Lukaku: piace Petagna, Keita si propone – TS

Sulle colonne dell’edizione odierna del “Tuttosport” tiene banco il mercato dell’Inter. Secondo quanto riferito dal quotidiano, i nerazzurri starebbero pensando a Petagna come possibile vice Lukaku. Intanto Keita, ex nerazzurro, si offre

MERCATO – Non solo Hakimi. L’Inter continua a lavorare anche per il mercato in entrata. I nerazzurri, infatti, sono alla ricerca di un vice Lukaku. Il nome nuovo è quello di Andrea Petagna del Napoli: i nerazzurri ne hanno con Beppe Riso, suo agente, nel corso dell’incontro avuto in sede martedì. Nell’operazione da imbastire con i partenopei potrebbe rientrare Vecino, pupillo di Spalletti, neo-tecnico degli azzurri. L’alternativa si chiama Keita Balde, ex conoscenza dell’Inter. L’attaccante, che nell’ultimo anno ha militato tra le fila della Sampdoria, si è proposto direttamente a Simone Inzaghi.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport