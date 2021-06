Inter, fascia sinistra rivoluzionata? Kostic obiettivo, un’alternativa – TS

Nell’edizione odierna di “Tuttosport” arrivano aggiornamenti sul mercato dell’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico vorrebbe un rinforzo per la corsia di sinistra: obiettivo Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. Emerson Palmeri alternativa

OBIETTIVO – L’Inter è alla ricerca di un esterno per la fascia sinistra. Secondo quanto riferito da “Tuttosport”, infatti, nel mirino della dirigenza nerazzurra è finito Filip Kostic, esterno sinistro di proprietà dell‘Eintracht Francoforte. Per il calciatore la richiesta è proibitiva: 30 milioni di euro, troppi attualmente per le casse nerazzurre. In caso però di arrivo di Kostic, potrebbe salutare Perisic: il croato, secondo “Tuttosport”, sarebbe esaltato dalla prospettiva di un ritorno in Bundesliga e l’Inter, dal canto suo, risparmierebbe i 7,4 milioni(al lordo) del suo ingaggio.

ALTERNATIVA – L’alternativa a Kostic si chiama Emerson Palmieri: l’esterno, di proprietà del Chelsea, è seguito da tempo dall’Inter. Per l’esterno azzurro, che ha il contratto in scadenza nel 2022, il club neo Campione d’Europa chiede circa 15 milioni. Il club nerazzurro, però, è convinto di poter far abbassare le pretese del club londinese. La situazione si evolverà nel corso delle prossime settimane.