Inter, si cerca il sostituto di Lukaku: Zapata in pole. Dzeko difficile – Cds

L’Inter, in caso di partenza di Lukaku, si guarda attorno alla ricerca di uno, o più, rinforzi per l’attacco. In pole c’è Duvan Zapata dell’Atalanta. Dzeko l’alternativa

SOSTITUTO – L’Inter è alla ricerca di un possibile sostituto di Lukaku. Nella giornata di ieri, infatti, il club nerazzurro ha ribadito al Chelsea che il belga non si muoverà da Milano prima che l’Inter abbia trovato un sostituto adeguato. Il principale candidato, per caratteristiche fisiche, è Duvan Zapata dell’Atalanta. Secondo il “Corriere dello Sport”, ci sarebbero già stati dei contatti fra i due club: l’Inter partirebbe da un’offerta di circa 30 milioni più bonus. L’Atalanta punta ad incassarne più di 40. C’è quindi ancora distanza fra le parti.

ALTERNATIVA – L’alternativa si chiama Edin Dzeko: il bosniaco della Roma, già in passato vicino a vestire la maglia dell’Inter, gode della stima di Inzaghi. L’affare, inoltre, secondo il quotidiano, avrebbe costi inferiori rispetto alla trattativa con l’Atalanta per Zapata, vista l’età del giocatore (35 anni). Il club giallorosso, però, non intende privarsi di Dzeko a due settimane dall’inizio della Serie A: servirà, nel caso, che sia il giocatore a chiedere la cessione. Se l’Inter dovesse virare su Dzeko, visti i costi inferiori, potrebbe esserci la possibilità di rinforzare la rosa con un ulteriore attaccante: Muriel, Correa e Raspadori i nomi seguiti dai nerazzurri.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport