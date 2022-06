Inter, si cerca il piano ‘salva Bastoni’: pronte due cessioni alternative – TS

L’Inter non vuole privarsi di Alessandro Bastoni. Secondo Tuttosport il club, in accordo con Simone Inzaghi, cerca un’altra strada per raggiungere i 60 milioni di attivo richiesti dalla proprietà

AL LAVORO – Nella giornata di ieri, secondo Tuttosport, è andato in scena un summit fra la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi. Lì, l’allenatore, ha ribadito la sua volontà di tenere i pezzi pregiati della rosa, in particolare Bastoni il più “chiacchierato” nelle ultime settimane sul fronte uscite e pedina fondamentale nel 3-5-2 disegnato dal tecnico. La dirigenza, conscia delle indicazioni della proprietà che ha richiesto 60 milioni di attivo sul mercato, proverà a raggiungere gli obiettivi con una strategia alternativa: provare a piazzare titolari meno imprescindibili rispetto al difensore azzurro. In uscita, quindi, potrebbero esserci sia Denzel Dumfries, valutato non meno di 35 milioni, che Stefan de Vrij, che potrebbe lasciare Milano per una cifra vicina ai 15-20 milioni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini