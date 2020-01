Inter, si avvicina Moses: domani in Italia per...

Inter, si avvicina Moses: domani in Italia per le visite? – AP

Condividi questo articolo

Victor Moses si avvicina all’Inter. L’esterno, attualmente al Fenerbaçe, ma di proprietà del Chelsea, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, potrebbe arrivare in Italia già nella giornata di domani.

VICINO – La trattativa per portare Victor Moses all’Inter è in via di definizione. Lo stesso allenatore del Chelsea, Frank Lampard, nel corso della conferenza stampa pre partita ha confermato la possibile partenza dell’esterno nigeriano (qui i dettagli). Alfredo Pedullà, tramite il suo profilo Twitter, annuncia che il calciatore potrebbe arrivare in Italia già domani per sostenere le visite mediche. Antonio Conte, così, potrebbe abbracciare presto un rinforzo importante per le corsie esterne.