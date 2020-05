Inter, si alza il muro per Lautaro Martinez? Werner più di un’idea – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto sull’asse caldo del mercato nerazzurro: quello tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. C’è in ballo anche il futuro di Timo Werner, obiettivo primario in caso di partenza del ‘Toro’

MURO? – Lautaro Martinez è la bussola intorno al quale orientarsi per il mercato nerazzurro: ha un accordo col Barcellona da 10 milioni di euro a stagione. Ma ha un altro tipo di… accordo pure con l’Inter, cioè quello di non forzare la mano, di non arrivare alla rottura. Ecco perché siamo ora in una fase di stallo tra i nerazzurri e il Barcellona, fase che presumibilmente precede non di molto quella risolutiva. I catalani devono trovare le risorse, intese come contanti, per chiudere l’affare. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio in questa fase sono fermissimi: c’è il gradimento come contropartite sia per Junior Firpo sia per Nelson Semedo. Ma è ovvio che la differenza la farà il cash. E il primo garantirebbe un introito maggiore rispetto al portoghese, coi nerazzurri pronti a spostare quel capitale fresco su Timo Werner.

DOPPIO INDIZIO? – Le parole di Lionel Scaloni, CT dell’Argentina, e quelle di Yussuf Poulsen, centravanti del Lipsia, certificherebbero la piega del mercato nerazzurro. Werner è l’obiettivo ormai chiaro dell’Inter, profilo ideale per età e prospettiva per sostituire Lautaro Martinez. Sul tedesco, in un incrocio che in qualche modo ricorda quello tra Mauro Icardi ed Edinson Cavani col Paris Saint-Germain (QUI le ultime novità), si è mosso anche il Barcellona, per stanare l’Inter. Ma la vera rivale per il tedesco è nota da tempo ed è il Liverpool, che in inverno aveva già raggiunto un accordo di massima con l’agente del tedesco. I Reds hanno ancora una posizione di vantaggio. Però Werner, rispetto a due mesi fa, sta prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di un trasferimento in Italia.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini e Alessandro Grandesso