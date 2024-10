Inter, uno sguardo ai parametri zero. C’è David nel mirino

Il mercato dell’Inter si sposta adesso sui parametri zero per la prossima stagione. I nerazzurri hanno messo nel mirino anche Jonathan Christian David, come spiegato da Nicolò Schira.

INTERESSE – Se da un lato l’Inter continua spedito sul campo e pensa già alla partita di Champions League contro lo Young Boys, Marotta e Ausilio continuano a prestare attenzione al mercato dei parametri zero. Un nome su tutti, come ribadito da Nicolò Schira nel corso della puntata di InterNos Live su www.inter-news.it, è quello di Jonathan Christian David. C’è già una trattativa in corso per l’attaccante canadese, con l’entourage che ha avuto due contatti con la dirigenza nerazzurra.

Inter, David nel mirino. Le cifre

NUMERI – Nonostante l’interesse sia davvero alto, c’è da considerare le cifre. L’attaccante chiede uno stipendio da sei milioni di euro l’anno, un contratto quinquennale e un bonus da dieci milioni di euro alla firma come commissione. L’idea dell’Inter è quello di prendere a prescindere dal parco attaccanti, con Correa e Arnatuovic che sono destinati a lasciare Milano.