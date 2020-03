Inter, sguardo alla lista svincolati: nel mirino Giroud e Vertonghen – TS

Condividi questo articolo

L’Inter non perde mai di vista la lista svincolati, e in vista della prossima sessione di mercato ecco che tornano in auge i nomi di Olivier Giroud e Jan Vertonghen. Diego Godin invece interessa al Tottenham, ecco perché potrebbe fare il percorso inverso. Di seguito la notizia riportata da “TuttoSport”.

LISTA SVINCOLATI – L’Inter non ha del tutto abbandonato la pista Olivier Giroud, e il calciatore, che non rinnoverà con il Chelsea, si è detto pronto per una nuova sfida. Il calciatore avrà una motivazione in più per fare bene e mettersi in mostra in vista dell’Europeo, rinviato al 2021, ecco perché Marotta potrebbe dire sì e tornare forte sull’attaccante francese. Con lui, Conte . Attenzione in difesa, perché si fanno sempre più forti le voci di un possibile addio di Diego Godin, che interessa in Premier League, in particolare a José Mourinho. A proposito di Tottenham, Jan Vertonghen non rinnoverà il suo contratto, ecco perché potrebbe fare il percorso inverso e vestire la maglia nerazzurra.