Inter, sgambetto al Milan? Occhi sullo stesso talento del Salisburgo! – TS

Inter e Milan, oltre a sfidarsi in campionato, lo fanno anche sul mercato. Nel mirino delle milanesi, secondo quanto rivelato da tuttosport.com, un giovane talento del Salisburgo, squadra affrontata dai rossoneri in Champions League e che i nerazzurri sfideranno in amichevole a dicembre (vedi articolo). Si tratta di Okafor

VECCHIO PALLINO – L’Inter si intromette nel mercato del Milan che dopo aver affrontato il Salisburgo in Champions League ha messo gli occhi su uno dei suoi tanti talenti, ovvero Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000 che ai rossoneri ha anche segnato un gol. In totale finora ne ha siglati 10 in 21 partite. Okafor è da sempre un pallino di Piero Ausilio che lo ha fatto monitorare più di una volta dai suoi collaboratori mentre il Milan pensa a lui come eventuale sostituto di Rafael Leao, qualora il portoghese non dovesse rinnovare. Insomma, un nuovo derby all’orizzonte.

Fonte: tuttosport.com – Stefano Pasquino