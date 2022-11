Inter, sfuma un talento di 15 anni: va al PSG per cifra pesante – CdS

L’Inter era fra le squadre che avevano adocchiato un giovanissimo talento di quindici anni. Il Corriere dello Sport segnala però come il suo futuro non sarà in Italia: ha scelto il PSG.

NIENTE DA FARE – A molti non dirà nulla al momento, ma per il classe 2007 Luka Vuskovic è già pronto un trasferimento da capogiro pur senza aver ancora debuttato da professionista. Il difensore centrale del Hajduk Spalato, fa sapere il Corriere dello Sport, passerà al PSG sulla base di dieci milioni di euro. Di recente l’Inter, assieme al Milan, lo aveva provato a ingaggiare superando altre big europee, lo stesso avevano fatto Juventus e Roma. Non è stato però possibile affondare il colpo, vista la cifra messa sul piatto da Parigi. Vuskovic potrebbe rimanere al Hajduk per altri sei mesi, ma l’operazione è pressoché conclusa. Per l’Inter e le altre italiane il rimpianto di non aver potuto prendere quello che è definito uno dei principali talenti del calcio mondiale.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta