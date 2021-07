Inter, sfuma un profilo per la fascia sinistra: van Aanholt verso il Galatasaray

Sfuma uno dei nomi sondati dall’Inter per la fascia sinistra. Il laterale olandese van Aanholt, infatti, presto sarà annunciato come nuovo giocatore del Galatasaray

FUORI UNO − Sfuma uno dei nomi per il ruolo di quinto sinistro all’Inter. Infatti, il laterale olandese Patrick van Aanolht è in procinto di trasferirsi al Galatasaray. Come riporta su Twitter l’esperto di mercato Sky Fabrizio Romano, il club turco la prossima settimana ha in programma di annunciare sia l’esterno ex Crystal Palace (oggi svincolato) che Sacha Boey del Digione. Il giocatore oranje dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno 2024. Van Aanholt è stato accostato all’Inter, nelle settimane precedenti, come uno dei profili che potesse rilevare la partenza di Ashley Young, ritornato all’Aston Villa.