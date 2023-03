Inter, sfuma Djaló come post-Skriniar: rottura del crociato per lui

Tiago Djaló, uscito per infortunio all’ultima contro il Lens, ha saputo grazie agli esami strumentali svolti che c’è stata la rottura del crociato per lui. Il Lille lo rende noto tramite un comunicato ufficiale. Adesso l’Inter è costretta a guardare altrove per sostituire Milan Skriniar.

ROTTURA CROCIATO − Brutte notizie per il Lille e indirettamente anche per l’Inter in ottica calciomercato (vedi articolo). Come riferito in via ufficiale, tramite un comunicato, da parte del Lille: «Uscito per infortunio al 13′ dall’RC Lens-LOSC (1-1), sabato scorso Tiago Djalo si è sottoposto a ulteriori esami all’inizio della settimana. La diagnosi è purtroppo grave: il difensore del Lille soffre di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che richiederà un intervento chirurgico. La stagione 2022-2023 di Tiago Djalo è già finita. Giocatori, dirigenza, staff, tifosi, tutti, sosteniamo Tiago! Gli auguriamo coraggio e una pronta guarigione, e speriamo di rivederlo il prima possibile con la maglia dei Dogues». Tiago Djaló è stato fin qui il primo nome della lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio per andare a sostituire Milan Skriniar a giugno. Ma adesso i piani devono per forza di cose cambiare.

