Inter, ultimi sforzi sul mercato per gli esuberi: uno già piazzato! – TS

Nell’ultima settimana di mercato l’Inter ha ancora una missione da completare: cercare di trovare una sistemazione a una serie di calciatori considerati esuberi della rosa di Simone Inzaghi.

DIFFICOLTÀ – Mentre l’Inter si affretta a concludere il mercato in uscita, con la trattativa per Tomas Palacios che completa i rinforzi richiesti da Simone Inzaghi, in entrata c’è ancora un bel po’ di lavoro da svolgere. Com’è noto da tempo, infatti, la dirigenza nerazzurra ha degli esuberi da smaltire e per i quali trovare una sistemazione prima che la finestra estiva di mercato si concluda. Tra questi il più complicato da piazzare è Joaquin Correa che, pur avendo attivamente partecipato alla preparazione estiva dell’Inter, non risulta idoneo al progetto nerazzurro. Praticamente zero le offerte concrete ricevute dai club, come zero ad oggi le possibilità che l’argentino lasci l’Inter.

Inter, obiettivo esuberi: ultima settimana decisiva!

LISTA USCITE – Diversa, invece, la situazione legata ad altri esuberi, anche più giovani, della rosa dell’Inter. Come spiega l’edizione odierna di TuttoSport, è già chiara la prossima destinazione di Alessandro Fontanarosa. Il difensore ventunenne, che tra l’altro ieri si è presentato per primo a San Siro in occasione della rifinitura alla vigilia di Inter-Lecce, andrà in prestito alla Reggiana. Per Eddie Salcedo, invece, in Viale della Liberazione si cercheranno delle offerte dell’ultimo minuto, sfruttando l’interesse di qualche club. Nel frattempo di trovare una sistemazione al resto degli esuberi, l’Inter ha ufficializzato anche la cessione di Satriano al Lens.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna