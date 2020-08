Inter, settimana importante: prioritÃ  Conte. Decisiva anche Dalbert-Biraghi?

Inter, settimana importante: priorità Conte. Decisiva anche Dalbert-Biraghi?

Inizia una nuova importante settimana per l’Inter dopo l’eliminazione in finale di Europa League contro l’Inter. Sul piatto il confronto – tra oggi e domani – tra la società e Antonio Conte. Ma potrebbe essere decisiva anche per il futuro di Dalbert e Cristiano Biraghi.

ANCHE IL MERCATO – Inter, non solo Antonio Conte. C’è da programmare la nuova stagione e dunque il mercato. Capire chi sarà l’allenatore dell’Inter è la priorità, è chiaro, ma subito dopo il confronto con il tecnico leccese e l’eventuale chiamata di Massimiliano Allegri, la società dovrà comunque cominciare a preparare il mercato in vista della prossima stagione. Dopo l’acquisto di Achraf Hakimi e dopo aver risolto la situazione con il Manchester United per Alexis Sanchez, il prossimo impegno per la società sarà quello di risolvere con la Fiorentina il nodo Dalbert-Biraghi, anche se tutto sembrerebbe essere ormai indirizzato verso il rinnovo dei prestiti. L’italiano sulla fascia sinistra continua a far comodo anche per un discorso di liste UEFA, mentre il brasiliano si è messo in mostra a Firenze. La fascia sinistra comunque sarà affidata a un giocatore con più esperienza, ma a quel punto il mercato potrebbe cambiare con il possibile addio di Antonio Conte.