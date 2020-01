Inter, settimana importante di mercato: il punto su Eriksen e non solo – Sky

Inizia oggi la settimana fondamentale per il mercato dell’Inter che punta a chiudere il prima possibile le operazioni Eriksen, Moses e Giroud

SETTIMANA CRUCIALE – Inizia la settimana fondamentale per il mercato dell’Inter. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport”: «Sarà una settimana molto importante, soprattutto per Eriksen. Domani ci sarà l’incontro tra il suo agente e il Tottenham e l’Inter spera di farlo arrivare in Italia entro questa settimana. Le distanze tra domanda e offerta si sono assottigliate e i nerazzurri sono fiduciosi di chiudere. Poi sarà la volta di Moses e poi Giroud, quando e se uscirà Politano».