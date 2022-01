Inter, settimana decisiva per l’ufficialità dei rinnovi dell’intera dirigenza – CdS

Capitolo rinnovi in casa Inter, secondo il Corriere dello Sport questa potrebbe essere la settimana decisiva per l’ufficialità dei rinnovi della dirigenza.

RINNOVI – Tutto fatto per i rinnovi dell’intera dirigenza (in scadenza in estate). Questa settimana, come riportato dal quotidiano romano, potrebbe essere la settimana decisiva per l’ufficialità dei rinnovi, fino al 2025. L’accordo è già stato raggiunto ed è atteso, dunque, il comunicato ufficiale da parte del club.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno