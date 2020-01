Inter, settimana decisiva: Lazaro e Politano sbloccano il mercato – Sky

Condividi questo articolo

Per l’Inter questa settimana sarà decisiva per il mercato e dunque l’arrivo di alcuni giocatori. Mancano undici giorni al termine della sessione invernale e i nerazzurri vogliono e devono rinforzare la rosa per ridurre ancora una volta il gap e quantomeno provare ad avvicinarsi alla Juventus. Dopo la sfida contro il Lecce sono riemersi alcuni problemi che non sono piaciuti ad Antonio Conte. Secondo quanto riportato da “Sky Sport” le cessioni di Valentino Lazaro e Matteo Politano possono sbloccare la situazione in entrata. Piccoli passi in avanti sul fronte Christian Eriksen.

LAZARO E POLITANO – L’Inter attende l’uscita di Valentino Lazaro richiesto in Premier League dal Newcastle (ma anche in Bundeliga dal Lipsia) per ingaggiare Victor Moses dal Chelsea. Ricordiamo che il calciatore attualmente è in prestito in Turchia al Fenerbahce e interessa fortemente alla dirigenza nerazzurra così come confermato dallo stesso Amministratore Delegato dell’Inter, Beppe Marotta, prima della sfida contro il Lecce (vedi articolo). Stesso discorso vale per Olivier Giroud e dunque per Matteo Politano, che dopo la mancata cessione alla Roma resta comunque fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Le operazioni comunque si faranno e questa sarà una settimana decisiva.

SU ERIKSEN – Settimana decisiva anche per il centrocampista danese Christian Eriksen, la sensazione – secondo l’emittente televisivo – è che nelle prossime ore la trattativa si sbloccherà. Domani incontro importante tra procuratore e Presidente Levy. Il Tottenham preferirebbe incassare qualcosa anziché perderlo a 0 a giugno, per questo l’ottimismo c’è, rimane e continua a crescere.