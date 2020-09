Inter, settimana decisiva. Kolarov certo! Segnali molto positivi per Vidal

Aleksandar Kolarov Fiorentina-Roma

Kolarov si avvicina sempre di più all’Inter. L’operazione, infatti, è virtualmente conclusa e si concretizzerà all’inizio della prossima settimana. Avanza bene anche il colpo Vidal. Di seguito le ultime novità a riguardo riportate da SkySport24

SETTIMANA DECISIVA – Aleksandar Kolarov si concluderà sicuramente per l’Inter in questa settimana. E’ confermato infatti che al rientro dalla Nazionale firmerà con i nerazzurri, dopo aver svolto le visite mediche. Si tratta di un rinforzo d’esperienza, importante per Antonio Conte. Arturo Vidal è una situazione meno avanzata, ma ci sono segnali molto positivi. Bisognerà aspettare qualche giorno, ma si è già molto avanti nella trattativa tra il centrocampista e il Barcellona per la rescissione. E’ probabile il suo arrivo all’Inter.