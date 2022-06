Inter, settimana calda per il mercato: al lavoro per un’entrata e due uscite

Sta per iniziare una settimana calda per il mercato dell’Inter. Da domani, infatti, saranno giorni importanti per definire l’ingaggio e la firma di Henrikh Mkhitaryan, ma anche per lavorare alla risoluzione contrattuale di Arturo Vidal e Alexis Sanchez.

ENTRATE E USCITE – Quella che sta per iniziare sarà una settimana impegnativa per gli uomini mercato dell’Inter. Si dovrà infatti prima di tutto definire l’arrivo di Henrikh Mkhitaryan dalla Roma. L’armeno ha già fatto sapere ai giallorossi la sua volontà di firmare con i nerazzurri e il tutto potrebbe concretizzarsi proprio a giorni. Ma non solo entrate. Infatti bisognerà continuare a lavorare su due importanti uscite per alleggerire il monte ingaggi. Ovvero Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Il primo dei due è già promesso al Flamengo, mentre per l’attaccante la situazione è leggermente più complicata. Sia per le clausole contrattuali, sia per il suo futuro non ancora definito. Una settimana, in casa Inter, che potrebbe prevedere grosse novità.