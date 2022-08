Inter, da settembre un’altra sfida: i rinnovi! Lista da 8. Scenari diversi − TS

L’Inter da settembre avrà un’altra importante partita da giocare fuori dal campo, ossia il capitolo rinnovi. Sono diversi i giocatori che andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023. Da capire chi rimarrà e chi andrà via a zero

INGAGGIO TOP − L’Inter e i rinnovi, da settembre inizia un’altra partita altrettanto delicata per Marotta e compagnia bella. La blindatura di Milan Skriniar, sfuggito dalle grinfie milionarie del PSG (nove milioni l’anno), dovrà essere confermata dal prolungamento di contratto. Per lui pronto un nuovo ingaggio top in stile Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez da sei milioni di euro a stagione. Non è il solo però in casa Inter con il contratto in scadenza.

IN AGGIUNTA − A completare il pacchetto arretrato ci pensano Stefan de Vrij, Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian. L’olandese, ingaggio da 4,2 milioni, rimane in bilico. Il suo rinnovo è infatti stato congelato dalla dirigenza poiché bisognerà capire sia se l’Inter lo vorrà tenere, sia se l’olandese vorrà restare o provare altre esperienze da svincolato. Quanto ai due jolly D’Ambrosio e Darmian, l’unico dubbio permane sul calciatore campano. A settembre compirà 34 anni ed è ormai un senatore dello spogliatoio. La sensazione è che possa rimanere ma occhio alle vie del mercato. Due estati fa, sempre in scadenza di contratto, l’ex granata ricevette proposte da altri club. In dubbio anche Roberto Gagliardini, già ricercato in questa finestra di mercato.

PORTA − Contratto verso il deadline anche per capitan Samir Handanovic, ancora titolare dopo l’arrivo di André Onana. Lo sloveno dovrebbe rinnovare per un altro anno diventando gradualmente il secondo del camerunese. Quanto ad Alex Cordaz, il primo gennaio compirà ben 40 anni. Potrebbe anche pensare al ritiro ma può ancora ritornare utile per le liste Uefa essendo un prodotto del settore giovanile nerazzurro. Da non escludere il rinnovo per un altro anno. Non sarà invece più dell’Inter Dalbert (attualmente fuori per infortunio).

Fonte: Tuttosport − Federico Masini