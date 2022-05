Inter, sette uscite sicure e capitolo big. Un top potrebbe salutare: tutti i nomi

L’Inter non deve pensare solo al mercato in entrata, ma anche a quello in uscita. Diversi i nomi che potrebbero salutare il club nerazzurro.

USCITE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Inter sta pensando non solo al mercato in entrata, ma anche a quello in uscita. Sarebbero sette gli addii sicuro, tra giocatori in scadenza di contratto, che trattano la risoluzione o terminano il prestito e gioielli ambito da club esteri, come Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni.

ADDII E RINNOVI – A salutare perché in scadenza di contratto saranno Ivan Perisic (al Tottenham), Matias Vecino (che piace alla Lazio), Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov. Rinnoveranno Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio. Felipe Caicedo tornerà al Genoa al termine del prestito. Tratteranno la risoluzione anticipata Arturo Vidal e Alexis Sanchez.

RIENTRI – Rientreranno dai prestiti Dalbert, Vanheusden e Lazaro. Pinamonti ed Esposito potrebbero essere usati come contropartite per giocatori in entrata. Satriano sarebbe nel mirino all’Empoli e potrebbe rientrare nell’operazione Asllani. Agoume potrebbe restare, così come Sensi. L’Inter vorrebbe cedere l’italiano, ma alla fine potrebbe per lui potrebbe esserci un nuovo prestito. Infatti le pretendenti sarebbero scoraggiate dagli acciacchi fisici e il contratto pesante del giocatore.

BIG – Infine un big potrebbe essere ceduto in caso di ricche offerte. Alessandro Bastoni piace a Tottenham e Manchester United. Un altro è Stefan De Vrij, in scadenza 2023. E poi Lautaro Martinez, visto l’interesse per Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Il Toro vorrebbe restare, ma sarebbe un miracolo creare il “trio delle meraviglie”: magari una cessione, per ora non preventivabile, di Edin Dzeko e Joaquin Correa.

Fonte: SportMediaset.it