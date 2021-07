Inter, sette nomi per le corsie esterne con alcune novità: spunta Hateboer – CdS

L’Inter è sempre alla ricerca del sostituto di Hakimi. L’esterno marocchino ha firmato nei giorni scorsi con il Psg e ora i nerazzurri sono al lavoro per regalare a Inzaghi rinforzi per entrambe le corsie. Il “Corriere dello Sport” nella sua edizione digitale elenca sette profili seguiti, tra cui la novità Hateboer.

PESCA IN SERIE A – Guardando alla Serie A i nomi che l’Inter potrebbe valutare per sostituire Achraf Hakimi a destra sono quelli del polacco Bartosz Bereszynski (28) della Sampdoria e Nahuel Molina (23) dell’Udinese. Al momento non ci sono offerte ufficiali per prestiti o acquisti a titolo definitivo ma sono due profili totalmente diversi. Il primo è un veterano del nostro campionato e ha esperienza internazionale essendo titolare nella sua Polonia. Il secondo è più giovane e ha dimostrato di avere enormi qualità nell’ultimo anno giocato a Udine. L’altro nome lanciato dal “Corriere dello Sport” è quello dell’olandese Hans Hateboer (27). L’esterno in forza all’Atalanta è un pupillo di Gian Piero Gasperini. Il contratto vede la scadenza fissata nel 2023 e il valore di mercato intorno ai 20 milioni di euro. Tutti sanno però di come le imposte dell’Atalanta siano sempre molto alte.

L’Inter guarda alla Premier League

CANDIDATI PREMIER – Oltre ai nomi soliti che circolano da molti giorni di Davide Zappacosta del Chelsea ed Hector Bellerin dell’Arsenal (qui tutte le novità) ci sono altri nomi della Premier League nel pentolone del quotidiano romano. Il primo è quello del terzino sinistro del Manchester City Benjamin Mendy (26 anni). Il francese ha il contratto in scadenza nel 2023 e il suo valore di mercato è di 20 milioni di euro. Mendy spesso è stato un titolare della formazione di Pep Guardiola e dunque potrebbe essere difficile strapparlo al City. Il secondo candidato è Kostas Tsimikas (25) esterno sinistro del Liverpool che ha il contratto in scadenza nel 2025 e dunque potrebbe accettare un prestito per tornare a giocare viste le poche presenze (7) raccolte in Inghilterra. Nei giorni scorsi è stata resa nota la possibilità di rivedere in nerazzurro Alex Telles (28) del Manchester United, ma per adesso non ci sono novità.

Fonte: Corriere dello Sport