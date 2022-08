Inter, serve difensore per completare la rosa. Identikit chiaro: le ultime – TS

L’Inter è alla ricerca di un difensore per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Secondo Tuttosport, l’identikit fatto dal tecnico è piuttosto chiaro

IDENTIKIT – L’Inter deve ancora completare la rosa a disposizione di Inzaghi. In attesa di capire cosa succederà con Skriniar il tecnico nerazzurro, secondo Tuttosport, ha chiesto un rinforzo per il reparto arretrato con un chiaro identikit: deve avere esperienza in Champions League. I nomi, al momento, sono quelli di Akanji, in uscita dal Borussia Dortmund e Todibo del Nizza. Ma al momento, spiega il quotidiano, Marotta ha scarso margine di manovra: l’AD dovrà aspettare le occasioni di fine mercato.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi