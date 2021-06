Inter, Sergi Roberto candidato per il dopo Hakimi? Dalla Spagna dicono si

L’Inter alla ricerca di un nuovo profilo che possa sostituire l’ormai partente Achraf Hakimi. Il giornale spagnolo Sport avanza il nome di Sergi Roberto del Barcellona

DOPO HAKIMI − Sergi Roberto è un altro candidato per prendere il posto di Achraf Hakimi all’Inter. Come riporta Sport, il giocatore è in uscita dal Barcellona che ancora non gli ha proposto un rinnovo di contratto. Il ragazzo andrà, infatti, in scadenza nel 2022 e avrebbe tutti i requisiti per occupare la corsia di destra della squadra di Simone Inzaghi. Il giocatore non vorrebbe lasciare il Barcellona e spera ancora in un prolungamento del contratto. Al momento, anche il Manchester City ha chiesto informazioni sul ragazzo.