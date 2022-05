Inter tranquilla senza Perisic. Dal mercato un sostituto a sinistra: i nomi – AP

L’Inter, consapevole di aver fatto il massimo per il rinnovo di Ivan Perisic (ora sta a lui decidere), si sente tranquilla con Robin Gosens. Dal mercato, poi, arriverà un rinforzo a sinistra. Ecco i nomi secondo il sito alfredopedulla.com.

FASCIA SINISTRA – L’Inter senza il rinnovo di Ivan Perisic, è tranquilla perché sa di poter contare comunque su Robin Gosens, rinforzo di livello arrivato a gennaio. Poi dal mercato arriverebbe comunque un giovane, con occhio di riguardo a Cambiaso in scadenza tra un anno con il Genoa, ma potrebbe arrivare adesso a prescindere (attenzione alla concorrenza del Napoli, che però ha preso Olivera). Per quanto riguarda Filip Kostic – seguito da tempo dall’Inter -, c’è forte anche la Juventus. Precedenza alla risposta di Perisic, sono già trascorsi troppi giorni. Una cosa è sicura: all’Inter non interessano i giochi al rialzo.

Fonte: alfredopedulla.com