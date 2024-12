Inter senza mercato a gennaio, ma occhio ad uno scenario – Sky

Tra poco partirà il mercato di gennaio e l’Inter, a meno di clamorose sorprese, non dovrebbe essere una delle protagoniste. Ma nulla è da escludere.

UNA CONDIZIONE – Difficilmente l’Inter sarà protagonista nel mercato di gennaio. I nerazzurri, come ribadito anche dal presidente Marotta, sono abbastanza completi in tutti i reparti. Ma le vie del calciomercato sono infinite e anche a Sky Sport invitano comunque alla massima cautela: «Lo ha detto ufficialmente il presidente dell’Inter, ha detto che la squadra non ha bisogno di rinforzi ma non chiuderei il mercato ancor prima dell’inizio del mercato. Non è detto che non faccia nulla perché non si sa ancora se ci saranno possibili occasioni, magari mandando qualcuno a giocare e prendere giocatori che possano cambiare gli equilibri. Ufficialmente l’Inter ha dimostrato di essere completa e non avere bisogno di rinforzi».

L’Inter e il mercato di gennaio: solo se parte qualcuno si agirà

USCITA – In uscita, il nome di Marko Arnautovic continua comunque a rimanere in orbita Torino. Ad oggi non c’è assolutamente niente, ma nel caso in cui il club granata decidesse di accelerare allora l’Inter ovviamente si siederebbe a tavolino per iniziare una trattativa. Il centravanti austriaco, comunque, si sente sereno all’Inter e almeno fino alla fine della stagione dovrebbe rimanere in nerazzurro.