Inter senza fretta per Bellerin: con l’ok del giocatore si aspetta l’Arsenal

Hector Bellerin è il principale candidato dell’Inter tra i possibili rinforzi per le fasce. I nerazzurri hanno già l’ok del giocatore e aspettano che si ammorbidisca la posizione dell’Arsenal: il club londinese deve aprire al prestito.

L’Inter ha ormai individuato da tempo in Hector Bellerin dell’Arsenal il principale candidato come rinforzo per le fasce. I nerazzurri non hanno fretta per chiudere un affare che sembra complicato, ma non impossibile. Alessandro Sugoni per “Sky Sport” ricorda che già da diversi giorni l’Inter può contare sull’assenso del giocatore che ha già comunicato all’Arsenal la sua intenzione di andare all’Inter. Forti della volontà del giocatore, i nerazzurri possono quindi permettersi di temporeggiare in attesa che si ammorbidisca la posizione dell’Arsenal. I gunners vogliono una cessione a titolo definitivo, una soluzione che l’Inter al momento non può permettersi. L’attesa è che da Londra arrivi un’apertura al prestito con diritto di riscatto.