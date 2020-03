Inter, senti Vertonghen: “Presto deciderÃ² cosa voglio. No rimpianti”

Inter, senti Vertonghen: “Presto deciderò cosa voglio. No rimpianti”

Jan Vertonghen, difensore del Tottenham, è uno dei calciatori a parametro zero accostato all’Inter. Il difensore belga, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente belga Vrt, ha parlato delle sue prospettive future

PROSPETTIVE – Jan Vertonghen, difensore del Tottenham, accostato anche all’Inter, ha parlato delle sue prospettive future. Il calciatore è in scadenza di contratto: «Sto attraversando un momento in cui devo prendere un pezzo di carta e scrivere i pro e i contro delle opzioni che avrò presto. Dovrò decidere cosa voglio nella mia carriera. Tra tre o quattro anni, probabilmente, tornerò nel luogo dove mi sistemerò. Devo pensare a dove voglio vivere, quale lingua vorrò imparare, in quale cultura voglio vivere. E soprattutto, cosa molto importante, quali premi e quali titoli vorrò ancora vincere. Non voglio rimpianti nella mia carriera».

Fonte: Mirror.co.uk