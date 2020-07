Inter, senti Suarez: “Lautaro Martinez? Grandissimo! Se viene qui…”

Il corteggiamento del Barcellona verso Lautaro Martinez continua, anche in forma indiretta. Dopo i ripetuti ammiccamenti di Messi, stavolta interviene anche Luis Suarez, attuale numero 9 blaugrana. Ecco le sue parole sull’attaccante dell’Inter, in un’intervista a Sport.

SEDUZIONE – Anche Luis Suarez si aggiunge alla lista degli estimatori di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è sempre più l’obiettivo numero 1 per il prossimo mercato del Barcellona. Tanto che ai noti apprezzamenti di Lionel Messi, compagno del Toro in Nazionale, si aggiunge anche la punta dell’Uruguay. Nonostante la clausola che vincolava Lautaro Martinez sia scaduta una settimana fa, all’Inter non sono arrivate offerte ufficiali. Le richieste nerazzurre sono alte, vista l’ottima stagione dell’argentino, arrivato ieri a 18 gol stagionali. Il Barcellona sembra tuttavia voler evitare un esborso puramente economico. Tuttavia, le contropartite proposte finora non soddisfano l’Inter, che forse preferirebbe ricevere una cifra monstre, da reinvestire poi a piacimento. In attesa di segnali più decisi, però, continua il corteggiamento a distanza, anche tramite i giocatori. Ecco le parole di Suarez su Lautaro Martinez: «È un grandissimo giocatore. Sta giocando ad altissimo livello nell’Inter. Non è facile arrivare in Italia dall’Argentina e mostrare tutto quello che ha fatto, in un calcio complicato come quello italiano. È giovane e, se verrà al Barça, cercheremo di aiutarlo. Per adattarsi, e per aiutarlo a sentirsi a suo agio».

Fonte: sport.es – Albert Masnou