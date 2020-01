Inter, senti Lampard: “Giroud? Giusto che vada via. Non lo trattengo”

Olivier Giroud è un obiettivo di mercato dell’Inter. In attesa di capire se nell’affare Politano-Napoli verrà inserito anche Llorente (qui le ultime), l’allenatore del Chelsea Frank Lampard, a ridosso della sfida con l’Arsenal, ha parlato dell’attaccante francese. Non viene esclusa la possibilità di una partenza.

OPPORTUNITA’- Olivier Giroud può lasciare il Chelsea. Lo ha ammesso Frank Lampard che, nel corso della conferenza stampa a margine della sfida con l’Arsenal, ha parlato delle possibilità di mercato legate al calciatore francese. Su Giroud, come noto, c’è da tempo l’interesse dell’Inter. Queste le sue parole: «Abraham ha giocato tante partite perché ha fatto veramente bene. Per questo motivo non ci sono state molte opportunità per Giroud. Ora siamo a gennaio e io lo rispetto, come ho detto nelle ultime settimane. Se è sua intenzione trasferirsi per trovare più spazioe giocare è giusto che vada in un altro club. È una situazione in cui non voglio trattenere chi si sente in quel modo».

Fonte: metro.co.uk