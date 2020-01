Inter, senti De Paul: “Futuro? Non so se sarÃ² ancora qui tra un mese”

Inter, senti De Paul: “Futuro? Non so se sarò ancora qui tra un mese”

Condividi questo articolo

Rodrigo De Paul è uno dei giocatori accostati all’Inter in questa sessione di mercato. Intervistato da “DAZN” al termine di Udinese-Sassuolo, il centrocampista argentino ha commentato le voci di mercato che lo riguardano.

FUTURO – Rodrigo De Paul, accostato all’Inter nel mercato di gennaio, non si sbilancia sul suo futuro, lasciando aperta qualsiasi possibilità in questo mercato: «Futuro? Non lo so se sarò ancora qui. Io penso solo a giocare, io so come gira il calcio, quando apri un mercato. Però io, come fatto sempre, sto dimostrando in campo che non ascolto ciò che succede fuori».