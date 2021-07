Inter, Sensi lontano da Milano? Le parole del suo agente Riso − SI

Stefano Sensi vorrebbe riprendersi l’Inter dopo una stagione e mezzo sfortunata. Il suo agente Giuseppe Riso ha allontanato le voci che lo vorrebbero lontano dal club campione d’Italia

MERCATO − Dopo un ultimo anno e mezzo complicato, Stefano Sensi è pronto a riprendersi l’Inter. Il centrocampista nerazzurro, infatti, ha perso progressivamente il posto da titolare con l’ex tecnico Antonio Conte a causa dei troppi infortuni. Guai fisici che gli hanno precluso la convocazione ad Euro 2020 con l’Italia. L’obiettivo del centrocampista è quello di rimettersi in carreggiata con l’Inter e farsi trovare pronto in vista del prossimo campionato. Il suo agente Giuseppe Riso, come riporta il giornalista di “Sportitalia”, Luca Cilli, ha allontanato le voci che lo vedono da Milano. Queste le sue parole: «Sensi alla Fiorentina? Lui rimane all’Inter».